Sicurezza Castelfiorentino, Cappelletti e Giglioli (Lega): "Raccolta firme testimonia disagio diffuso"

Si è tenuta ieri venerdì 22 ottobre alla Sede Lega di Castelfiorentino un incontro con l’ Avv. Cecilia Cappelletti consigliere Metropolitano Lega Città di Firenze - Responsabile Provinciale Giustizia Lega Salvini Premier che ci ha fornito alcune precisazioni sulla preoccupante situazione che si sta manifestando sul territorio di Castelfiorentino.

“I fatti accaduti nel comune di Castelfiorentino fra settembre e ottobre impongono alcune riflessioni più articolate a approfondite rispetto a quelle del Sindaco Falorni esternate a mezzo social. Innanzitutto mi preme rassicurare lui e tutti i cittadini che il danneggiamento su edifici pubblici o su cose di interesse storico o artistico, ecc., continua ad essere reato penalmente perseguibile; inoltre, lo stesso Sindaco, come membro di diritto del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, può e dovrebbe portare all’attenzione del Prefetto la situazione del proprio territorio. I cittadini di Castelfiorentino hanno, spontaneamente, promosso una raccolta di firme per esprimere la loro preoccupazione e ritengo che l’amministrazione comunale non possa non tenerne conto.” Così Cecilia Cappelletti, responsabile provinciale Giustizia Lega.

“Vorrei altresì informare che proprio a Firenze nell’agosto scorso è stato applicato un provvedimento dal questore: il “Daspo Urbano anti risse” applicando la norma Willy, provvedimento che dispone il divieto di accesso a pubblici esercizi o a locali di intrattenimento nei confronti di persone denunciate o condannate per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio che a quanto pare rimane ancora un reato perseguibile.

Per quanto riguarda il bilancio è chiarimento impossibile spostare risorse da una posta all’altra del bilancio in corso ma è invece possibile prevederne in più o in meno nella redazione del nuovo.

Come opposizione mi è permesso solo di controllare, di suggerire e di segnalare come farò nei prossimi giorni al Prefetto sostenendo le iniziative e le necessità che il Sindaco, spero autorevolmente, abbia già fatto presenti e allegando le firme che spontaneamente sono state raccolte dai cittadini a dimostrazione di un disagio sociale diffuso” Conclude Susi Giglioli Capogruppo Lega Castelfiorentino

”Come Lega, - concludono Susi Giglioli e Cecilia Cappelletti - chiediamo che venga incentivato l’organico delle forze dell’ordine sul territorio e promosso anche un presidio notturno della polizia municipale, oltre a verificare che le telecamere di videosorveglianza già installate sul territorio siano funzionanti e sufficienti per assicurare non solo una funzione deterrente rispetto ad azioni criminose ma anche di effettiva individuazione dei soggetti autori di tali azioni ”