Sovrappasso Sodo-Lippi riapre in orario diurno nel Q5

Torna fruibile alla cittadinanza da lunedì 25 ottobre, dopo lavori di riqualificazione, con un orario di apertura diurno, dalle ore 6 alle 20, il sovrappasso del Sodo- Lippi. Il servizio di apertura e chiusura del collegamento ferroviario pedonale tra via del Sodo e via Fanfani sarà gestito da una società esterna incaricata dal Comune. Gli interventi di riqualificazione hanno previsto il rifacimento dei due portoni di ingresso, un controllo e una risistemazione degli ascensori, rendendo così la struttura ben utilizzabile e senza difficoltà.

“Veniamo incontro a una richiesta avanzata dai cittadini regolamentando l’orario di apertura di questo collegamento molto utilizzato nel quartiere 5. – dice la vicesindaca Alessia Bettini – Sono stati svolti inoltre interventi di riqualificazione per migliorare il decoro di questa struttura, in particolare sui portoni d’ingresso che erano stati oggetto di atti vandalici”.

“Da lunedì raggiungiamo un risultato molto atteso dai residenti del rione Lippi che ci avevano sollecitato su questa necessità. – sottolinea il presidente del quartiere 5 Cristiano Balli - Proseguiamo, come quartiere, il lavoro di attenzione al nostro territorio per procedere poi a soluzioni che provano a migliorare la fruibilità in sicurezza degli spazi pubblici per i nostri cittadini”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa