La polizia di Firenze ha arrestato un ragazzo albanese di 26 anni, sorpreso dagli agenti mentre vendeva cocaina a un cliente sui gradini d'ingresso del Mercato centrale.

Nella successiva perquisizione avvenuta nell'abitazione dell'uomo sono stati sequestrati 50 grammi di polvere bianca, in parte già divisi in dosi già pronte per essere vendute.

Inoltre, ieri mattina in via degli Alfani la polizia ha denunciato un 20enne trovato in possesso di marijuana.