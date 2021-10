Una piazzetta per il cardinale Benelli, martedì la cerimonia a Firenze

Una piazzetta per il cardinale Benelli. Martedì 26 ottobre è in programma la cerimonia di intitolazione della piazzetta tra via delle Oche e via dello Studio, a due passi da piazza Duomo.

"In occasione del centenario della nascita del cardinale Giovanni Benelli, Toscana Oggi ci ha proposto di dedicare a questa figura così importante per la chiesa fiorentina e per la città tutta" dichiara l'assessore alla Toponomastica Alessandro Martini.

"Una proposta che abbiamo accolto con grande favore e da martedì un luogo vicino alla cattedrale di Santa Maria del Fiore e al Palazzo Arcivescovile da dove, per cinque anni, guidò la diocesi di Firenze, porterà il suo nome. In quegli anni ho avuto la possibilità di conoscerlo e di apprezzarlo in tante occasioni per il suo impegno, la sua dedizione, la sua grande capacità organizzativa, pastorale e umana. Intitolargli questa piazzetta rappresenta un modo per mantenere viva la memoria e fare in modo che le nuove generazioni possano conoscerlo meglio".

Alla cerimonia oltre all'assessore, interverranno il Cardinale Giuseppe Betori, il direttore di Toscana Oggi Domenico Mugnaini e Antonio Lovascio direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi.

