Vaccini davanti al Municipio di Scansano e caffè con la sindaca

Prosegue il tour del Camper vaccinale voluto dalla Asl Toscana sud est per portare la possibilità di vaccinarsi vicino alle persone.

Come da impegni presi dalla nuova Amministrazione comunale, il Camper arriva finalmente anche a Scansano.

Sabato 30 ottobre, in collaborazione con il Comune di Scansano, il Camper sarà parcheggiato dalle 8.30 alle 13 davanti al Municipio in via XX settembre.

Sul Camper si potranno vaccinare, senza prenotazione, tutte le persone con più di 12 anni, sia per la prima dose che la seconda (non sarà possibile invece fare la terza dose per la quale si dovrà seguire il normale percorso di prenotazione); i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore avendo con sé anche l'autorizzazione dell'altro genitore.

Il vaccino disponibile sarà il Pfizer.

Sul Camper saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl Toscana sud est; all'esterno, dopo la somministrazione del siero anti – Covid, saranno disponibili gli spazi in modo da riprodurre le condizioni dei centri vaccinali.

La Amministrazione comunale invita ad approfittare di questa opportunità per intraprendere o completare il ciclo vaccinale anti-Covid19. A chi farà il vaccino la Sindaca offrirà un caffè.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa