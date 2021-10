Finisce in parlamento il caso di Enzo Galli e Simonetta Filippini: interrogazione sui 'ritardi' nel rimpatrio

Finisce in parlamento il caso di Enzo Galli e Simonetta Filippini, la coppia di Campi Bisenzio rimasti bloccati causa Covid in India per un'adozione, con l'uomo che al ritorno è stato ricoverato in ospedale ed è morto. La questione è stata portata in aula dal deputato Stefano Mugnai (Coraggio Italia) che ha chiesto di dare cnto del ritrdo nelle procedure di rimpatrio che avrebbero permesso l'aggravarsi delle condizioni dell'uomo, favorendone la morte. All'interrogazione ha risposto l'onorevole Benedetto Della Vedova, sottosegretario del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per il sottosegretario l'ambasciata, in accordo con la compagnia assicurativa, ha organizzato il volo di rimpatrio sanitario, con la Regione Toscana che aveva dato l'ok per il ricovero a Careggi. Proprio su questo punto, però, la Filippini contesta la ricostruzione spiegando che il volo fu pagato dall’avvocato Elena Rondelli che raccolse i soldi, mentre l'assicurazione secondo la Filippini avrebbe detto che poteva essere curata sul posto.