Giornata Mondiale della Polio, installazione luminosa a San Miniato per sensibilizzare

Il 24 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Polio. Il Rotary Club di San Miniato insieme al Rotaract Club aderiscono con entusiasmo all’iniziativa cercando di sensibilizzare la cittadinanza sull’argomento.

Per questo in piazza del Popolo, la piazza più frequentata del Centro Storico cittadino, è stata posta un’installazione luminosa che, insieme al logo del Rotary, proietta in grande le parole “END POLIO NOW”

Il Rotary International infatti vuole arrivare in tempi brevissimi alla eradicazione totale della Poliomielite dalla faccia della terra.

Nella sostanza siamo già riusciti a eliminare il diffondersi dell’infezione almeno oltre il 99 %, perché ormai, dopo le campagne di vaccinazione condotte per decenni dal Rotary International la malattia è presente solo in due paesi dell’area asiatica: in Pakistan e in Afghanistan. Si tratta purtroppo di due paesi “difficili” per i trattamenti vaccinali a causa di difficoltà non solo logistiche, ma soprattutto culturali, sociali e politiche.

Il grande risultato complessivo ottenuto dal Rotary nel processo di eradicazione della Poliomielite è stato permesso dalla somministrazione in tutto il mondo, praticamente a tappeto, del vaccino Sabin, quel vaccino che praticamente tutti abbiamo assunto da bambini con la zolletta di zucchero.

Sabin è stato un grande scienziato di origine polacca, ma poi naturalizzato americano.

Il Rotary di San Miniato ha avuto uno stretto legame con lui, perché proprio Sabin in persona nell’ormai lontano 1982 (quaranta anni fa), venne ospite del Club, per propagandare la campagna di vaccinazione di massa.

E allora il Rotary di San Miniato insieme ai ragazzi del Rotaract, ancora come allora, quest’anno con la sua installazione in piazza, si trova sempre in prima linea in questa battaglia, che deve essere al più presto definitivamente vinta.

Rotary Club San Miniato