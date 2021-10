Gloria Steinem premiata dalla console USA a Firenze chiude la 4/a edizione de L'Eredità delle Donne

La premiazione di Gloria Steinem dalla console USA a Firenze chiude la quarta edizione de L’Eredità delle Donne, il festival sull'empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini, a Firenze dal 22 al 24 ottobre e on line su www.ereditadelledonne.eu. Oltre 200 eventi in tutta la città con più di 90 ospiti dal mondo, tra scienziate, economiste, premi Oscar, attiviste e scrittrici per tre giorni da tutto esaurito.

Dedicata alle “Next Generation Women”, la nuova generazione di donne europee e del mondo in dialogo con voci storiche del femminismo, l’edizione 2021 si conclude con la consegna del Premio del Consolato Generale per la Diplomazia Culturale a Gloria Steinem dalla console generale USA a Firenze, Ragini Gupta. Capofila nella storia del movimento di liberazione delle donne, Steinem è inoltre protagonista dello speciale evento di chiusura del festival, per un dialogo d’eccezione con la deputata ed ex Presidente della Camera, Laura Boldrini.

Numerosi gli appuntamenti che per tre giorni hanno animato Firenze, dal quartier generale in Manifattura Tabacchi fino al Gucci Garden e al Teatro Niccolini, per snodarsi lungo tutta la città con un cartellone OFF con 187 eventi da oltre 170 realtà dal territorio.

Tante le protagoniste d’eccezione: dal premio Oscar Geena Davis alla ministra Elena Bonetti; dalla senatrice Elena Cattaneo all’economista Noreena Hertz, fino alla ricercatrice turca Hatice Cengiz e alla matematica e scrittrice Chiara Valerio, vera e propria compagna di viaggio del festival. E ancora, Sabina Guzzanti, Lilli Gruber, Ilaria Capua, Emma Bonino, Michela Murgia, Chiara Tagliaferri, Donna Ferrato, Alexandra Geese.

Numerose anche le anteprime nazionali, tra presentazioni di libri come i nuovi volumi di Paul B. Preciado, Laura Boldrini, Marianna Aprile e Florencia Di Stefano-Abichain. E ancora, l’intervento di Carlo Cottarelli, per la prima presentazione della nota dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica “Differenze di genere negli studi e all'entrata nel mondo del lavoro" e quello di Antonella Centra, Executive Vice President General Counsel, Corporate Affairs & Sustainability di Gucci, che ha annunciato dal palco della kermesse che Gucci redigerà il primo bilancio di genere della Maison fiorentina.

Ampio spazio alle “Next Generation Women”, le donne di domani, con gli interventi di Virginia Stagni, la più giovane manager al Financial Times; Jennifer Guerra, voce emegrente del nuovo femminismo; Veronica Yoko Plebani, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021; Arianna Muti, studentessa dell’Università di Bologna che ha messo a punto un algoritmo che individua i tweet misogini; Carlotta Vagnoli, esperta e riferimento sul tema della violenza di genere; Pecuniami, influencer finanziaria.

L'Eredità delle Donne è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini e la partnership di Gucci. Il festival si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, del contributo di Atlantia, Enel, Intesa San Paolo, Poste Italiane e la partecipazione di Manifattura Tabacchi. A partire da quest'anno la manifestazione si arricchisce della collaborazione con Alfemminile, il portale del Gruppo Gedi, oggi punto di riferimento per il pubblico femminile di tutte le età. Il festival è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL FESTIVAL ON LINE

Tutti gli appuntamenti de L’Eredità delle Donne rimangono disponibili sul sito web e sulla pagina Facebook della manifestazione.

Fonte: Ufficio Stampa