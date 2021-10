Il Berserker Rugby cade a Lucca: finisce 38-22

Sconfitta con onore per i Berserker che sul campo di Lucca versano letteralmente sudore e sangue tenendo viva la partita contro un squadra solida e ostica.

Partono bene i nostri ragazzi che vanno avanti prima con Banti con un calcio di punizione, seguito da una meta di maul segnata da Giorgi e realizzata da un ispirato Banti. Lucca poi si rifà sotto e segna due mete, .a i guerrieri della Valdelsa resistono all'assalto finale, con un uomo in meno, facendo concludere il primo tempo sul 14-10.

Il secondo tempo segue la falsa riga del primo. Da segnalare la meta di Merlotto che con un calcio ben calibrato di Niccolini riesce a depositare il pallone in mezzo ai pali.

Ottima prestazione anche di Alessandri determinante in attacco, ma soprattutto in fase difensiva.

Il capitano "Max" Goretti ha dichiarato:"siamo contenti di essere tornati in campo e con una buona prestazione, c'è sicuramente da lavorare e migliorare, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Complimenti soprattutto agli esordienti!"

Ben undici ragazzi, fra nuovi arrivi alla prima esperienza e giovani cresciuti nelle giovanili, hanno affrontato la loro prima partita in prima squadra.

"Ora testa a Pistoia, che ospiteremo domenica prossima a Gambassi" prosegue Goretti, caricando i suoi, un gruppo giovane, pronto a regalarci molte emozioni.

Formazione:

1 Lorenzo Cavallaro

2 Dario Lassi

3 Walter Giorgi

4 Massimiliano Goretti

5 Gian Marco Merlotto

6 Ciprian Petroiu

7 Alessio Simoncini

8 Alessio Pineschi

9 Simone Niccolini

10 Matteo Banti

11 Matteo Cannas

12 Matteo Alessandri

13 Matteo Viglione

14 Tommaso Vincelles

15 Leonardo Niccolini

A disposizione:

16 Pietro Niccolini

17 Alessio de Santi

18 Daniele Simoncini

19 Edoardo Giannoni

20 Daniele Niccolini

All. Emilio Firenzani

A segno: cdp Banti, meta Giorgi W. (Trasf. Banti), meta Banti, meta Merlotto (Trasf. Banti);