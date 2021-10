Il Comune sostiene i giovani atleti e le società sportive con un buono da 150 euro per le famiglie

Sport al centro dell’attività amministrativa del Comune di Empoli. Mentre vanno avanti gli iter per arrivare a ottenere finanziamenti con l’obiettivo di realizzare un campus sportivo, migliorare la struttura della piscina comunale e costruire un palazzetto dello sport moderno, l’amministrazione comunale pensa anche ai giovani atleti e alle tante società cittadine che quotidianamente offrono opportunità di fare sport a ogni livello e con tantissime discipline.

Viene introdotta una misura che possa incentivare la ripresa della pratica sportiva, considerando anche che proprio in questo periodo le società sportive hanno riattivato le pratiche per il tesseramento degli atleti e l’iscrizione ai corsi.

Arriva dunque un voucher di 150 euro, un contributo del Comune di Empoli per sostenere le iscrizioni e così incentivare i giovani a fare sport.

Il progetto si intitola “Sport oltre la crisi” e vede l’amministrazione comunale stanziare 40mila euro.

«La pandemia – spiega Brenda Barnini – ha drasticamente colpito le istituzioni, la scuola, il nostro vivere quotidiano. E lo sport non fa eccezione. La chiusura degli impianti sportivi dovuta al primo lockdown e ai successivi provvedimenti volti al contenimento del virus, nonché le forti restrizioni a ogni tipo di pratica motoria, hanno interessato un’ampia fetta della cittadinanza che è stata privata della possibilità di mantenere attraverso lo sport un corretto stile di vita. Questa carenza si è manifestata in particolare nella popolazione giovanile, già penalizzata nella sua esigenza di socialità e di benessere psicofisico dall’interruzione della didattica in presenza a scuola e dai limiti connessi alle abituali attività svolte nel tempo libero. Ecco perché vogliamo ridare ossigeno alle famiglie e attraverso loro anche alle società sportive. Siamo uno dei pochissimi Comuni che lo sta facendo. Spero che questo provvedimento sia apprezzato dai genitori e da tutti i dirigenti che ogni giorno si impegnano anche in modo volontario per promuovere lo sport. Sport significa salute e socialità, quindi benessere».

Sono interessati bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni (si sale a 26 anni in caso di giovani con disabilità - certificazione 104 del 1992).

Il bonus potrà essere utilizzato per iscriversi a corsi o discipline sportive che si tengono negli impianti del territorio di Empoli o che vengono organizzati da società con sede a Empoli.

L’erogazione del finanziamento verrà effettuata in base ad una graduatoria che terrà conto del valore Isee familiare, che può essere al massimo di 28mila euro, come principale criterio.

REQUISITI PER LA RICHIESTA

A) residenza della persona per cui si chiede il voucher nel Comune di Empoli

B) età della persona per cui si chiede il voucher, compresa fra i 6 ed i 16 anni

OPPURE

età compresa fra 6 e 26 anni se la persona per cui si chiede il voucher è in possesso di certificazione legge 104/92,

C) ISEE 2021 del nucleo familiare nel quale è inserita la persona per cui si chiede il voucher, non superiore a € 28.000,00

- MODALITA' DI RICHIESTA

Compilazione di modulo on line disponibile sulla pagina web del Comune di Empoli, alla sezione Servizi On Line-Moduli e istanze on line.

L'accesso al modulo è consentito con una delle seguenti modalità:

A) con le credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale (per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it);

B) con Carta di identità Elettronica dotata di Pin;

C) con Tessera Sanitaria dotata di Pin.

Nel modulo dovrà essere indicata l'associazione sportiva dove intende spendere il voucher. Le associazioni devono essere iscritte al Registro CONI, al Registro CIP o affiliate a Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate o Associazioni benemerite, e devono avere sede nel territorio di Empoli o svolgere principalmente la propria attività nel territorio comunale.

- MODALITA' DI RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le associazioni dovranno presentare al Comune:

- scansione della ricevuta di iscrizione/tesseramento

- delega di pagamento a firma del richiedente

Possono essere fatte fino a un massimo di tre domande per nucleo familiare.

DATE - Termine per la domanda:22/11/2021

Termine per l'utilizzo del voucher da parte degli aventi diritto: 15/12/2021

Termine per presentare la richiesta di rimborso da parte delle società sportive: 25/2/2021

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa