Incidente e code in Fi-Pi-Li. Intorno alle 19 di oggi si è verificato un sinistro al km 33+800, tra Santa Croce sull'Arno e Empoli Ovest, in direzione Firenze. Almeno due persone sarebbero rimaste ferite, anche se non sono note le loro condizioni. Sul posto un'automedica, un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso e una della Misericordia di Castelfranco di Sotto. A causa dell'incidente si segnalano 3 chilometri di coda.