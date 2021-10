Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex e scatta il carcere. L'uomo era già a Sollicciano

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Fucecchio hanno notificato, presso la casa circondariale di “Firenze – Sollicciano”, ad un 25enne tunisino, già nel carcere fiorentino per altra causa, un ordine di sostituzione della misura cautelare personale di divieto di avvicinamento alla ex convivente con quella della custodia cautelare in carcere.

Il destinatario della misura riguarda il 25enne tunisino plurime volte deferito poiché sospettato di essere l’autore di svariati furti occorsi in Fucecchio e che il 17 ottobre è finito in carcere per aver violato la misura cautelare di avvicinamento.

In quell’occasione, ricercato dai militari dopo l’ennesimo furto di cui è sospettato, fu trovato, in flagranza, mentre stava litigando con la ex convivente nei cui confronti aveva il divieto di avvicinarsi per degli episodi di maltrattamenti avvenuti in provincia di Pisa dove i due vivevano.

Scoperto, fermato e controllato dai militari, tentò di opporsi all’arresto per aver violato la misura cautelare a cui era sottoposto, vevendo infine tratto in arresto, oltre che per tale reato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.