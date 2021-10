Oltre 500 volontari, e due dromedari, per pulire la spiaggia del Gombo

Oltre 500 volontari, e anche due dromedari, per pulire la spiaggia del Gombo, nell'ex tenuta presidenziale di San Rossore a Pisa. Oggi sono state infatti rimosse 4 tonnellate di rifiuti, con il supporto dei dromedari tornati a vivere nel parco da alcuni anni, e della Lega Navale. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Plastic free Onlus e dall'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. L'area interessata era di circa 2 chilometri di costa, dalla 'Buca del Mare' alle 'Marinette' passando per il Gombo. Presente ogni tipo di spazzatura, dagli ingombranti alle microplastiche. Centinaia i sacchi riempiti e convogliati in due punti di raccolta per consentire all'azienda Geofor di ritirarli.