Orchestra Busoni, il pianista Stefano Scalise a Fucecchio

Al Festival Internazionale Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, domenica 24 ottobre arriva Stefano Scalise, per un appuntamento imperdibile con un giovane pianista e straordinario talento musicale. Scalise ha vinto il Primo premio assoluto cat. E alla 32esima edizione del concorso pianistico internazionale Città di Albenga 2019.

Il concerto al Teatro Lux inizierà alle 18.30, con prenotazione obbligatoria.

Stefano Scalise è nato il 25 dicembre 2001. Ha sempre nutrito una grande passione per il pianoforte anche se dopo la scuola primaria ha scelto di studiare il flauto traverso nella Scuola Media a Indirizzo Musicale. La passione per il pianoforte è definitivamente emersa a dodici anni. Ha svolto gli studi liceali privatamente e ha studiato composizione con Roberto Becheri. Suoi maestri di pianoforte sono stati Raffaele Scalise, Riccardo Marchi e, Sabrina Lanzi. E' molto apprezzato e richiesto come pianista in vari gruppi di musica da camera e ha vinto il Primo Premio nella sua categoria ai Concorsi per pianoforte solo di San Vincenzo e Albenga (2016), il Primo Premio Assoluto nel 2019 a Mercato San Severino, San Ferdinando di Puglia, ancora Albenga e, per pianoforte e orchestra, a Moncalieri. Ha iniziato a quindici anni a esibirsi in concerto in varie città d'Italia e all'estero. Più recentemente, nel repertorio per pianoforte e orchestra, ha eseguito Mozart a Praga, Leopoli e Firenze. Attualmente studia al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano nella classe del Maestro Mauro Harsch.

CONCERTO

L. v. Beethoven: Sonata op. 10 n 3

Presto

Largo e mesto

Minuetto, Allegro

Rondò, Allegro

J. S. Bach: Suite francese n 5 BWV 816

Allemande

Courante

Sarabande

Gavotte

Bourre

Loure

Gigue

F. Mendelssohn: Variations Sérieuses op. 54

F. Chopin: Ballade op. 23

