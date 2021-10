Abc Castelfiorentino, il weekend del vivaio gialloblu

A San Miniato la prima amichevole ufficiale del gruppo Aquilotti.

Dopo due tornei triangolare, quello organizzato dalla Virtus Siena e quello casalingo al PalaBetti, gli Aquilotti di Antonio Ticciati e Matteo Bruni sono scesi in campo per la prima amichevole. Ad accoglierli, sabato scorso, i cugini dell’Etrusca San Miniato.

Un match prestagionale scoppiettante quello andato in scena al palazzetto Fontevivo, con i gialloblu che hanno mostrato molti progressi individuali e, soprattutto, un gioco di squadra in netta crescita. Un ulteriore passo in avanti, insomma, da parte di questo gruppo di cestisti e cestiste in attesa del via ufficiale al campionato!