Assemblee e scioperi, possibili disservizi Geofor a Castelfranco

Come da comunicazione ricevuta da Geofor SpA, il Comune di Castelfranco di Sotto informa che nei prossimi giorni saranno possibili alcuni disservizi nella raccolta porta a porta, a causa di alcune assemblee sindacali organizzate in vista dello sciopero previsto per l'8 novembre 2021.

I giorni delle assemblee sono: 26 ottobre, 28 ottobre e 2 novembre dalle 11,20 alle 12,20 e dalle 13 alle 14, il 4 novembre dalle 12 alle 13 e dalle 13 alle 14.

Geofor comunica che “gli eventuali mancati servizi saranno recuperati nel più breve tempo possibile”.

L'azienda si scusa per eventuali disagi causati.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa