Avvallamento in FiPiLi, Tozzi (Lega): "Problema è rischio idrogeologico. Dare risorse ai Comuni"

“Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire: è da quasi un anno, dalla prima frana, che cerco di spiegare alla giunta regionale che il problema vero della Fi-Pi-Li, nel tratto ‘maledetto’ tra Lastra e Ginestra, è legato al rischio idrogeologico e alle caratteristiche morfologiche di quella zona, sotto cui insistono canali e fiumiciattoli. Lo so perché passo da quelle strade e parlo coi residenti del posto, evidentemente più informati dei loro amministratori”. E’ quanto dichiara la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi circa l’ennesimo avvallamento verificatosi nei giorni scorsi sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

“Adesso vediamo se la giunta, arrivata a quanto pare alle medesime conclusioni della Lega con un anno di ritardo e dopo aver persino votato contro una proposta di risoluzione in cui chiedevamo di intervenire proprio sul rischio ambientale in Fi-Pi-Li, avrà il coraggio di fare il passo ulteriore, realizzando che la soluzione non è né può essere Toscana strade spa, ennesimo carrozzone pubblico, quanto piuttosto mettere i Comuni in grado di fare prevenzione sul rischio idrogeologico e intervenire sulla messa in sicurezza del territorio, garantendo loro risorse adeguate” aggiunge la Tozzi.