Cisl Toscana: "No all’aumento delle tasse regionali per coprire il buco nella sanità"

“Le indiscrezioni su un possibile rialzo della tassazione regionale per coprire il buco nei conti della sanità, ci preoccupano non poco.” A dirlo è il segretario generale della Cisl Toscana, Ciro Recce.

“Da qualche giorno – dice Recce - sulla stampa si rincorrono ipotesi, non smentite, di un possibile intervento al rialzo su addizionale Irpef regionale e bollo auto per far fronte alla sofferenza del bilancio sanitario regionale, determinata dalle maggiori spese per la pandemia. Crediamo che sia opportuno verificare ogni alternativa possibile, a cominciare da un intervento nazionale come avvenuto nel 2020. Non è questo il momento per aumentare il carico sulle spalle dei toscani.”

Fonte: Cisl Toscana