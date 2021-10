Classifica criminalità Toscana, Prato e Firenze tra le prime province

Per quanto riguarda la geografia del crimine, la classifica del Sole 24 Ore va da Milano (la “capitale” delle denunce) a Oristano (la più sicura) per numero di denunce in rapporto alla popolazione residente.

Si confermano le criticità legate alla sicurezza nelle grandi aree metropolitane, tutte tra le prime 20 province della classifica.

Bologna sale al secondo posto, seguita da Rimini e Prato per denunce ogni 100mila abitanti.

Firenze si distingue per il calo più marcato di reati nel 2020, in flessione anche nei primi sei mesi del 2021.

Padova risulta quella più sotto pressione per i reati di droga, Parma per le rapine nei negozi, Imperia per percosse e lesioni dolose denunciate.

Sul sito del Sole 24 Ore, tutte le classifiche dei 37 reati provincia per provincia.

Classifica criminalità Toscana, l'elenco delle province

Prato si trova al quarto posto con 11.426 denunce (4.426 per ogni 100mila abitanti), subito a ruota Firenze quinta con 42957 denunce totali (4.277 per 100mila abitanti), sopra Roma e Torino. Al nono posto troviamo Livorno con 12.947 denunce totali, un numero maggiore in assoluto più di Prato ma che si riflette in un tasso di 3.882 per 100mila abitanti.

Pisa si trova al 24esimo posto con 13.598 denunce. 3.219/100mila abitanti, sopra Trapani e Palermo. Grosseto invece si fa trovare al 30esimo posto con 6.791 denunce totali ma che si riflette con 3.075 su 100mila abitanti. A ruota un'altra provincia toscana il cui capoluogo è guidato dal centrodestra, parliamo di Pistoia con un totale di 8.958 denunce, poco più di 3mila per 100mila abitanti.

Massa-Carrara è al 35esimo posto con 5.817 denunce totali, poco meno di 3mila su 100mila abitanti.

Verso la chiusura Lucca con 11.295 denunce ma che per il tasso su 100mila abitanti la fa posizionare al 41esimo posto con 2.906 denunce per 100mila abitanti. Arezzo per sua fortuna risulta 76esima con 8.332 denunce e un tasso di 2.437 per 100mila abitanti. Ma la chiusura è con Siena al 94esimo posto: parliamo di 5.749 denunce totali, 2.159 per 100mila abitanti.

Classifica criminalità, i dati più alti per province

Firenze si trova tra le prime posizione per i tassi di denuncia ogni 100mila abitanti per le rapine (terzo posto), le estorsioni (secondo), i furti nei negozi (nono posto) e in cassa (quinto posto). Prato invece è al secondo posto per associazione per delinquere e al terzo per le frodi informatiche, all'ottavo per le rapine e al quarto per i furti nei negozi. Al primo posto per le rapine troviamo Livorno, al quarto anche per gli incendi e all'ottavo per furti in abitazione. Pisa ha posizioni rilevanti ma non altissime tranne che per le usure, infatti le denunce la fanno salire all'ottavo posto. Grosseto si trova al sesto posto per infanticidi, Pistoia al quarto per usura, Arezzo al settimo per i furti, Siena al nono per omicidi volontari consumati.