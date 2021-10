Consiglio comunale Certaldo, convocata seduta straordinaria

Consiglio comunale straordinario del 28 ottobre 2021 alle ore 19, in prima convocazione, e alle ore 19.30 in seconda, in presenza negli spazi del MAPS I Macelli, in piazza dei Macelli 9 a Certaldo. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

ORDINE DEL GIORNO

1. VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO DEL 13 SETTEMBRE 2021. Lettura e approvazione

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI 2021 - 2023 – Variazione

3. BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023 – Variazione

4. CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUOVO UFFICIO UNICO ACCORPATO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI ANNI 2021-2025

ORDINI DEL GIORNO - MOZIONI

5. CONSIGLIO COMUNALE - Utilizzo di dispositivi tecnologici contro l’abbandono dei rifiuti. Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo

6. CONSIGLIO COMUNALE - Contro la violenza come forma di lotta politica. Richiesta scioglimento partito Forza Nuova. Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Partito democratico.

7. ORDINE DEL GIORNO - Contrasto a tutte le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

8. ORDINE DEL GIORNO – Intervento della Regione Toscana per sostenere le spese del Giudice di Pace di Empoli. Esame presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

COMUNICAZIONI

9. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

10. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa