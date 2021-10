Esploso bancomat alle 2 di questa notte alle Poste di Montespertoli, in via Risorgimento. Sul posto i carabinieri del comando di Scandicci, competenti anche per l'area di Montespertoli.

Chiamati all'appello anche i vigili del fuoco per scongiurare la possibilità di danni strutturali all'immobile. Al momento il danno e l'ammanco dei soldi non sono stati quantificati.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO