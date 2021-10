Halloween al MMAB, letture da brividi in biblioteca per i più piccoli

Riparte la programmazione in presenza del MMAB. Un ricco calendario di iniziative rivolte a bambini e adulti sarà presentato fra poco.

Intanto il primo assaggio è previsto per domani 26 ottobre con "I favolosi martedì del MMAB", gli appuntamenti in biblioteca per bambini e famiglie con il ciclo lettura. Filo conduttore della giornata non potrebbe essere che Halloween.

Martedì 26 ottobre appuntamento alle ore 17.00, in compagnia di fantasmi, mostri, streghe e pozioni magiche. Al termine tutti i bambini si divertiranno a costruire la lanterna di Halloween da appendere in camera per scacciare via le paure.

Letture e attività sono adatte ai bambini dai 3 ai 7 anni di età. L’Ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili. Inoltre, vi ricordiamo che per accedere alla struttura è necessario avere il green pass.

Per maggiori informazioni chiamateci e scriveteci ai seguenti contatti: telefono: 0571 – 15 90 301; mail : biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it .

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa