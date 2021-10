Incendio in un'azienda ad Arezzo: tre dipendenti intossicati

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti con diversi uomini e mezzi nella zona industriale di Arezzo: in un’azienda orafa specializzata in galvanica, la Formelli in via Achille Grandi, è scoppiato un vasto incendio intorno alle 15,30. Il rogo probabilmente è stato causato da un corto circuito di un impianto elettrico e ha fortemente danneggiato l'azienda

Secondo i primi riscontri almeno tre dipendenti sarebbero rimasti intossicati e sarebbero stati trasportati in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni.

Le operazioni di soccorso e spegnimento sono ancora in corso, anche perché il vento le rende più difficoltose, e la colonna di fumo nero che si leva dall'azienda è visibile in gran parte della città.

L'assessore all'ambiente Marco Sacchetti ha raccomandato, nella parte sud della città, di tenere finestre chiuse, limitare le attività all'aperto e di lavare nuovamente i panni stesi sui balconi.