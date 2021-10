La Lega nel Centrodestra visita il Virgilio di Empoli

"Il liceo Virgilio di Empoli, con i suoi tre indirizzi artistico e oltre 700 studenti, linguistico e classico, rappresenta un valore importante per il territorio. La difficoltà risiede nell’avere sedi distaccate non propriamente nate come sedi scolastiche, per cui esigenze specifiche, come quelle dei laboratori artistici e/o scientifici devono adattarsi ad una logistica non propriamente nata per accogliere aule e studenti". L’auspicio, dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti, a seguito di una visita all'istituto, "è che la Città metropolitana possa investire per la costruzione e/o l’acquisto di una grande ed unica sede per il liceo Virgilio di Empoli".

Uno dei due complessi dove è alloggiato l'edificio "è in condizioni peggiori della sede confinante col Ferraris. Sicuramente c'è la necessità di portare avanti alcuni interventi di risanamento. Si nota il contrasto tra le lavagne lim ipertecnologiche e il degrado di alcune strutture, in un istituto che è un polo di eccellenza e creatività", dichiara il capogruppo della Lega al Comune di Empoli Andrea Picchielli.

La delegazione al completo tiene "a ringraziare la preside dell'istituto per la cortesia e la professionalità dimostrata".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze