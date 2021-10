Muflone incastrato nelle reti anti-frana, salvato all'Elba

Un curioso intervento dei vigili del fuoco di Portoferraio, sull'Isola d'Elba, questa mattina. In zona Punta Nera, nel comune di Marciana, sono dovuti intervenire a soccorrere un muflone imprigionato nelle reti di protezione ai margini delle strade per evitare i rischi di frane.

I vigili del fuoco hanno liberato l'animale. Sul posto anche il personale veterinario per accertarsi che l'ungulato non avesse ferite, oltre alla polizia municipale di Marciana per regolare il traffico.