Muore turista caduta a Vinci, si indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo: si indaga per questo reato in seguito alla morte della 79enne turista tedesca caduta da una spalletta alta due metri nel centro storico di Vinci. La donna era seduta in via La Pira quando è caduta sabato di fronte all'ingresso della Biblioteca Leonardiana, sbattendo contro una panchina. All'indomani è morta per le gravi ferite riportate.

Il pm titolare delle indagini per la procura di Firenze, Fedele La Terza, ha conferito l'incarico al medico legale di Careggi per l'autopsia. All'ospedale la donna è stata inizialmente ricoverata e lì è deceduta. Non ci sono iscritti al registro degli indagati per il momento.

La donna si trovava assieme al marito e a un'amica in Italia, per una gita organizzata.