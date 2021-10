Pallavolo, esordio vincente per Timenet Empoli

Inaugurata con successo la stagione sportiva 2021/2022 al PalAramini grazie alla schiacciante vittoria per 3-0 ottenuta ieri dalla Timenet Empoli Pallavolo sull’Ariete Pallavolo Prato.

Prima dell’incontro, sia le atlete giallonere sia le ospiti hanno indossato, durante la fase di riscaldamento, le maglie rosa appositamente realizzate per il Centro Donna su iniziativa dell’Empoli Pallavolo per esprimere sostegno alle attività della struttura sanitaria e anche dell’Associazione Astro in tema di prevenzione, diagnosi e terapie del tumore al seno. Al fischio di inizio, inoltre, in osservanza alle disposizioni della FIPAV è stato osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane pallavolista afgana Mahjabin Hakimi. Il derby, particolarmente sentito da giocatrici e pubblico, è entrato nella fase cruciale nel secondo set per poi andare a favore delle padrone di casa che, dalla metà del parziale successivo, hanno conquistato punto su punto una grande vittoria.

“Non speravo in questo risultato perché mi aspettavo un avversario più forte con una voglia di lottare pari alla nostra ma non è stato così – commenta a caldo la schiacciatrice Adele Scardigli - E’ una vittoria che abbiamo ottenuto insieme, capendo già dall’inizio che combattendo potevamo farcela. Nel secondo set ce la siamo giocata fino in fondo anche se il momento della svolta è stato dalla metà del terzo set quando siamo state trascinate dall’effetto di un nostro ace, cominciando ad attaccare senza sosta. Dobbiamo continuare così, pronte a sostenerci a vicenda nei momenti di difficoltà, unite verso l’obiettivo”.

Dall’inizio della partita è stato un derby dal nervosismo palpabile, con errori commessi in ambedue le metà campo e in cui, dopo aver prevalso sino al 15-11 le giallonere si sono viste raggiungere dalle avversarie per procedere poi appaiate fino a quando le ragazze della Timenet hanno tentato con successo un nuovo allungo arrivando al 22-20 su cui il coach pratese Massimo Nuti ha chiesto il break. La pausa non ha scalfito la determinazione della compagine empolese che ha conquistato il set 25-21.

Nel parziale successivo le giallonere partono in vantaggio ma di nuovo cedono alla rimonta avversaria, costringendo così coach Marco Dani a richiamarle con impetuosità all’ordine. Dopo un sostanziale equilibrio, le parole del tecnico empolese sortiscono l’effetto sperato e le sue ragazze accumulano il vantaggio fino al 21-18. Nella fase finale si assiste ad un agguerrito inseguimento dell’Ariete che accende gli animi dei tifosi sugli spalti e che, dopo aver annullato il set point del 24-23, raggiunge un pericoloso pareggio. Le tigri della Timenet tuttavia non cedono e strappano la vittoria per 28-26.

L’ultimo e decisivo set vede in attacco le padrone di casa che subito staccano le ospiti di netto con un bel 6-1 e una successiva rimonta delle atlete pratesi che riportano l’equilibrio in campo. La Timenet ancora una volta riesce a smarcarsi, complice anche un ace che dal 18-16 in poi trascina l’avanzata inarrestabile. Vano il tentativo di coach Nuti di infondere nuova linfa alle sue ragazze che, commettendo qualche errore di troppo, finiscono per perdere set e partita per 25-17.

Dopo essersi prese questa bella rivincita rispetto all’inizio del Campionato e al sesto posto nella classifica provvisoria, le giallonere si preparano al prossimo incontro che si disputerà di nuovo in casa al Palaramini domenica 31 ottobre alle ore 17.00 contro ABC Ricami Fenice di Pistoia, decima in graduatoria.

TABELLINO

PARZIALI : 25-21;28-26; 25-17.

ARBITRI: Francesco Scialpi e Elia Francesco Guacci.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Liguori (7), Forconi (1), Mancuso (4), Marocchini (67), Scardigli (17), Donati (17), Meini (29), Giubbolini, De Kunovich (n.e.), Guidi (n.e.).

ARIETE PALLAVOLO PRATO: Rosellini (L), Piccini (5), Giacomelli E., Fanelli (13), Vignozzi (1), Cecchi (6), Nesi (13), Pistocchi (6), Gemma, Palandri, Forasassi, Sestini (n.e) Giacomelli F. (L, n.e),

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (capitano), Liguori, Mancuso, Scardigli, Marocchini, Donati, Meini.

ARIETE PALLAVOLO PRATO: Nesi (Capitano), Rosellini (L), Piccini, Fanelli, Cecchi, Pistocchi, Gemma.

Fonte: Ufficio Stampa