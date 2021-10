Parrucchiere e abbigliamento in un unico luogo: l'idea 'total look' dell'imprenditore fucecchiese Federico Innocenti

Dall'imprenditore Federico Innocenti nasce un'idea ambiziosa e innovativa: allestire un ambiente unico per il total look in cui il cliente potrà sia avere i servizi di un salone di parrucchieri che quelli di un negozio di abbigliamento altamente qualificato. Tutto questo creando nuovi posti di lavoro.

Succede a Fucecchio dove dallo scorso sabato, 23 ottobre, è operativo in via Cesare Battisti 96 il rinnovato 'Madame Chic', uno spazio di 550 metri quadrati su due piani in cui sono confluite e coesisteranno queste due anime complementari nel mondo della moda. Tra l'altro nello stesso luogo, alcuni anni fa, era già presente una scuola per parrucchieri, si tratta quindi di un vero e proprio ritorno alle origini. Tornando al piano assunzioni, 'Madame Chic' sta cercando varie figure da inserire nel proprio staff: una posizione riguarda il settore abbigliamento, in cui c'è bisogno di una persona esperta per la gestione dello showroom, in più si stanno selezionando nuovi parrucchieri con esperienza per andare ad arricchire il team già presente per iniziare l'attività.

Federico Innocenti, 44 anni, vanta un'importante esperienza nel settore hair style. «Nasco come parrucchiere – spiega – per poi diventare un imprenditore nel settore bellezza e benessere. Mi sono formato professionalmente all'interno della squadra di Gabrio Giunti, alias Gabrio Staff, dove ho potuto apprendere il mestiere grazie anche alla sua grande esperienza acquisita ed esportata in tutto il mondo: da New York a Los Angeles, da Parigi ad Atene. Successivamente, ho deciso di aprire la mia prima attività a Fucecchio e poi sviluppare il mio business». Oggi Innocenti è titolare di 12 attività del settore bellezza sia in Toscana che fuori regione, ma il concept di prossima inaugurazione a Fucecchio sarà il primo della serie e, se tutto andrà come previsto, potrà essere replicato in altri contesti.

La nuova intuizione imprenditoriale rappresenterà anche un ritorno alle origini in quanto anche Gabrio Staff sarà parte di questa operazione.

«Non ho dimenticato chi sono e da dove provengo – prosegue Innocenti – per questo motivo ho ricontattato Gabrio Giunti chiedendogli di essere parte attiva del progetto e, così, sarà presente a sua volta nella nostra attività. Non è stato facile mettere insieme un creativo e un imprenditore sotto lo stesso tetto».

L'idea di creare un ambiente che unisca hair style e moda è nata nei mesi più duri della pandemia Covid-19. «Dovendo stare forzatamente chiuso – conclude l'imprenditore fucecchiese – ho avuto tempo per riflettere e decidere come dare una svolta a quello che stavo facendo.

Ecco perché ho deciso, in un momento particolare come quello in cui viviamo, di fare un passo in più, creando qualcosa che ancora non si era mai visto: un ambiente total look e un concept store dove curare l'immagine in toto dei miei clienti, in cui trovare anche le grandi firme a prezzi accessibili, per uomo, donna e bambino». Aspetto importante di questa nuova avventura imprenditoriale sarà anche il fatto per cui anche il lunedì Madame Chic resterà aperta con la possibilità di poter eseguire acconciature: unico giorno di chiusura previsto è infatti la domenica, mentre negli altri si lavorerà in orario continuato dalle 9 alle 19.

Fonte: Ufficio Stampa