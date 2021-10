Polio Day, Rotary Club Empoli nella lotta alla Poliomielite

Tutti I Clubs del Rotary International in Italia, si sono riuniti in diretta streaming il 24 Ottobre in occasione della “Giornata Mondiale per la lotta alla Poliomielite”.

Anche il Rotary Club di Empoli ha partecipato all’evento. Il suo Presidente Giuseppe Pisacreta, nell’introduzione parlando con I soci prima del collegamento, ha ricordato che il Programma POLIOPLUS, in oltre trent’anni d’attività, è riuscito a vaccinare più di due miliardi e mezzo di bambini di tutti I continenti. La Polio è stata quasi eradicata, rimangono alcuni focolai in Afganistan ed in Pakistan.

Il risultato è stato notevole, ma non definitivo, i virus presentano cambiamenti e nel tempo possono diventare più infettivi. Per questo, ogni anno è necessario proseguire gli sforzi, sul piano finanziario ed organizzativo per conquistare le zone rimaste esposte alla malattia e per evitare il suo ritorno nei paesi più fragili.

Il Club di Empoli ha partecipato come tutti I Clubs Rotary nel mondo, alla raccolta dei fondi stimati necessari per sostenere ancora una volta il Programma globale POLIOPLUS.

Fonte: Rotary Club Empoli