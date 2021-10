Raccolta alimentare Empoli, 18 tonnellate da destinare a Re.So.

Sabato 16 ottobre presso il Centro*Empoli e presso i negozi Unicoop di Montelupo, Fucecchio, Lastra a signa, Castelfiorentino e Certaldo si è svolta la Raccolta Alimentare, che ha visto impegnate fianco a fianco le Sezioni Soci, Re.So.-Recupero Solidale e le Associazioni di Volontariato che operano nel sociale. La Raccolta ha lo scopo di integrare quanto quotidianamente Re.So. fa nel recuperare alimenti, altrimenti destinati a rifiuto, e nel metterli a disposizione delle Associazioni di Volontariato (Auser, Caritas diocesane, Consulte del Volontariato, Croce Rossa Italiana, Misericordie, Prociv, Pubbliche Assistenze Riunite), che li distribuiscono a soggetti in difficoltà, soggetti che sono cresciuti di numero nel corso degli ultimi anni e per i quali è, quindi, necessario un ulteriore sforzo organizzativo.

Per questo abbiamo fatto appello ai cittadini dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, perché contribuissero a sostenere quei nostri concittadini, che si trovano in gravi difficoltà economiche.

Re.So. si incarica di coordinare l’organizzazione della Raccolta e di conferire quanto raccolto presso il proprio magazzino, dove i prodotti vengono poi distribuiti alle Associazioni di Volontariato.

La popolazione ha risposto con una intensa e continua partecipazione e questo ha consentito di raccogliere, su tutto il territorio, circa 18 tonnellate di prodotti alimentari, un grande risultato anche confrontandolo con i precedenti appuntamenti. Anche i volontari hanno partecipato in gran numero, mettendo con naturalezza il loro tempo a disposizione degli altri.

Sabato è stata davvero una giornata straordinaria! Vedere tante persone che facevano la spesa per se stessi e per chi non la poteva fare, e che con un sorriso consegnavano il sacchetto ai volontari, spesso ringraziando per l’opportunità di poter dare una mano, è stato uno spettacolo rassicurante: nei nostri territori, seppur messa a dura prova, continua a vivere un’umanità generosa e solidale!

Quindi, grazie a tutti, cittadini e volontari, grazie per il sostegno, la solidarietà e la ventata di ottimismo che ci hanno regalato!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa