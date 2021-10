Rissa a Livorno: inchiodate due bande di extracomunitari

Dopo oltre un mese di indagini i carabinieri hanno fatto luce sulla maxi rissa che il 15 settembre scorso terrorizzò residenti e passanti in via Buontalenti nel centro di Livorno: a battersi furono due gruppi di extracomunitari, uno residente in città e l'altro a Bergamo.

I militari, così, hanno denunciato 20 persone per rissa aggravata, di cui 8 residenti in provincia di Bergamo, gli altri 12 a Livorno, mentre altre 3 persone sono state arrestate per droga in seguito dei controlli successivi alla rissa. Tra le persone coinvolte nella rissa, infatti, ci sarebbero alcuni soggetti noti alle forze dell’ordine proprio per vicende di droga.

Le perquisizioni, inoltre, avrebbero portato al sequestro di una mazza in legno, un coltello, un coltello da sub e uno a serramanico, una sciabola, due machete, una fiocina e alcuni bossoli per pistola scacciacani a salve, nonché tre spade e una daga.