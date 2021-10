La pagina istituzionale del Comune di Firenze ricorda che oggi è un anniversario importante non solo per i fiorentini ma anche per molti residenti nel comprensorio del cuoio. Il 25 ottobre del 250 muore infatti San Miniato, da lui l'omonimo comune dalla Rocca federiciana ma anche la Basilica di San Miniato al Monte dei colli fiorentini. Oltre ad altri toponimi come un quartiere di Siena.

Nel comune di San Miniato (ai tempi 'al Tedesco' in onore a Federico II di Svevia) non si festeggia però oggi, in quanto il patrono è San Genesio e ricorre il 25 agosto.

San Miniato, spiega la pagina Facebook, è stato il primo martire fiorentino.

"Secondo la leggenda, sarebbe stato un Re armeno, di passaggio da Firenze, mentre era in atto una delle tante persecuzioni contro i Cristiani. Rifiutatosi di venerare l’imperatore Decio e gli dèi, fu condannato a morte. Fu sottoposto a numerose torture ma ne uscì sempre miracolosamente illeso. Fu così deciso di decapitarlo, ma la leggenda narra che Miniato, una volta decapitato, si sia rialzato e, afferrata la propria testa in mano, si sia diretto verso quello che veniva chiamato “Mons Florentinus”, il Monte di Firenze Giunto lassù si distese e morì, testimoniando chiaramente la sua volontà di esservi sepolto e onorato".

"La storia invece ci tramanda che Miniato fu ucciso per decapitazione durante le persecuzioni dell’Imperatore Decio, ma il corpo fu deposto da parte di alcuni fedeli sul Mons Florentinus, dove successivamente venne costruita la chiesa, trasformata poi in Basilica nel 1013 da parte del vescovo Ildebrando. La consacrazione avvenne nel 1018".

La città di San Miniato invece sorse sul colle per volere di diciassette longobardi, che secondo il documento del 713 conservato all’Archivio Arcivescovile di Lucca, edificarono una chiesa dedicata al martire Miniato. Il borgo legato a San Genesio si trova invece tra La Scala e Ponte a Elsa, in zona Vico Wallari. Nel 1200 venne abbandonato e distrutto.

L'unione tra le città di San Miniato e Firenze è molto più visibile di quel che non si pensi. Infatti San Miniato fu accorpata alla Provincia di Pisa durante l'epoca fascista, tra le 'merci di scambio' per la creazione della provincia di Livorno. L'intera vicenda viene spiegata in un esauriente articolo del blog Smartarc.