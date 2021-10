Bambini e adulti alla scoperta di Firenze: sei eventi di turismo insolito e sostenibile

Sei passeggiate ed eventi ludici per scoprire la città attraverso il gioco e valorizzare un turismo insolito e sostenibile. E’ l’obiettivo dell’iniziativa ‘Scoprire la città giocando’ promossa dall’associazione Sconfinando con il contributo dell’assessorato al turismo nell’ambito del bando per la valorizzazione di una Firenze insolita. La rassegna propone tre eventi dedicati ai bambini sotto i 13 anni e tre eventi dedicati agli adulti, con passeggiate ludiche guidate e interattive, nelle quali le narrazioni degli operatori si alternano a momenti ludici arricchiti da quesiti e indovinelli per stimolare la riflessione dei partecipanti. Caccia ai tesori nel cuore della città, A spasso con i Medici e Firenze interculturale sono gli appuntamenti in programma per i bambini; mentre per gli adulti gli eventi prevedono la passeggiata alla scoperta dei luoghi della cura dal Medioevo ad oggi, il tour ‘Falsi storici: Firenze si racconta’ e il giro in bici della Firenze vintage.

“Tante occasioni per grandi e piccini di conoscere Firenze da punti di vista diversi e insoliti attraverso il divertimento e il gioco - ha detto l’assessore al turismo Cecilia Del Re -, che vanno ad arricchire la programmazione ormai molto vasta di iniziative di turismo sostenibile realizzate con il contributo dell’assessorato al turismo. Una modalità di fruizione turistica originale e innovativa che consente di valorizzare un territorio bellissimo al di fuori dei canonici circuiti turistici e di contribuire a promuovere un approccio sostenibile alla scoperta della città, più in sintonia con le esigenze di tutti. Il gioco sta diventando sempre più uno strumento per nuove esperienze di visita. Feel Florence vuole proprio ampliare l’offerta in città con opportunità per grandi e piccoli di essere coinvolti in modo attivo nella scoperta della città”.

Per iscrizioni e informazioni Feel Florence

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa