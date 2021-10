Weekend di paura, Halloween per bambini in biblioteca a Empoli

In occasione di Halloween, la biblioteca comunale Renato Fucini torna ad (in)animarsi di piccoli mostri, streghe terrificanti e tutti gli altri spaventosi personaggi che tradizionalmente si incontravano in biblioteca per festeggiare la macabra festa. Due sono gli appuntamenti in calendario per il weekend più tetro dell'anno: sabato 30 e domenica 31 ottobre.

IL PROGRAMMA

Sabato 30 ottobre

ASPETTANDO HALLOWEEN

NATURA DA PAURA!(?) e ALLA RICERCA DELL'ERBARIO DELLA STREGHETTA MALVATRIX



Due divertenti laboratori pratici per scoprire le (non così) paurose meraviglie della biodiversità.

Quello che in natura appare a volte spaventoso, lo è davvero? Conosceremo insieme a Matteo Tamburini le strategie che animali e piante attuano in natura per difendersi dai predatori e garantirsi così la sopravvivenza.

L'appuntamento con la guida ambientale Matteo Tamburini e i suoi insetti stecco è alle 16.30 al Cenacolo del Convento degli Agostiniani.

Poi arriva la streghetta Malvatrix, alias Camilla Caparrini, bravissima a creare pozioni e filtri d'amore, ma tremendamente disordinata. Avrà bisogno del vostro aiuto per ricostruire il suo erbario e le sue ricette prima della mezzanotte di Halloween!

L'appuntamento con le pozioni magiche è alle 18 al Cenacolo del Convento degli Agostiniani.

I laboratori fanno parte del ciclo di incontri denominato “Officina 2030” e dedicato alla scoperta degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Per bambini dai 4 ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria (massimo 20 partecipanti) scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571/757873.

Domenica 31 ottobre, ore 17

#UNA BIBLIOTECA STREGATA: IN FOSSA LIBERA TUTTI

Nell'antico castello di Canterville stanno arrivando dei nuovi inquilini: americani, razionali, super moderni! Il castello è da sempre abitato da un crudele, sanguinario ed ormai leggendario fantasma. Ma i fantasmi non esistono, dicono i nuovi inquilini... e se anche ci fosse lo faremo andar via!

Riuscirà il fantasma a spaventarli? Riuscirà a non farsi sfrattare? Sarà lui l'unico padrone incontrastato del castello?

Lo spettacolo è un libero adattamento del famoso testo di Oscar Wilde “Il Fantasma di Canterville”.

Come nella tradizione della festa di Halloween organizzata dalla biblioteca, lo spettacolo non mancherà di veri e propri colpi di scena e guizzi infuocati che faranno restare tutti (mostri, vampiri, zombie e fantasmi) esangui di stupore!

La direzione artistica dello spettacolo è dell’Associazione culturale La Valigia Blu. L'evento si svolgerà nel Chiostro del Convento degli Agostiniani, all’aperto. I bambini potranno partecipare mascherati. Non si svolgerà la tradizionale parata per le vie del Centro.

Prenotazione richiesta per organizzare al meglio l'evento, scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571/757840.

Ingresso libero.

Si ricorda che per partecipare agli eventi è obbligatorio il possesso del Green Pass e di un documento di identità (per i maggiori di 12 anni).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa