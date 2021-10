Biblioteca e targa: Bagno a Ripoli ricorda Giovanna Carbonaro

Una biblioteca con decine di libri e testi per bambini e insegnanti, e una targa colorata collocata al suo fianco. Da venerdì scorso hanno trovato casa al nido Arabam di Osteria Nuova, per ricordare l’impegno della storica psico-pedagogista di Bagno a Ripoli Giovanna Carbonaro, fondatrice dell’asilo e per lunghi anni coordinatrice dei servizi educativi del Comune.

La biblioteca contiene materiale librario accuratamente selezionato dalla stessa Carbonaro prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2019 all'età di 91 anni, ed è stata inaugurata alla presenza del figlio Luciano, accanto all’assessore all’istruzione Francesco Pignotti, alle educatrici della cooperativa Arca che gestisce i servizi educativi e alle rappresentanti dell'ufficio scuola del Comune. L’occasione per ribadire, non senza alcuni momenti di commozione, l’importanza del lavoro di Carbonaro e della sua vita trascorsa al servizio del mondo dell’infanzia, come formatrice, educatrice e psico-pedagogista. Tra i volumi, moltissimi testi per i bambini e gli educatori, ma anche per le famiglie, per i genitori e i nonni.

L’inaugurazione della biblioteca e lo svelamento della targa sono stati seguiti sabato 23 ottobre dal convegno "Giovanna Gervasio Carbonaro. Un mite coraggio", organizzato dal Comune e dall’associazione La Fonte, che ha riunito decine di persone all’antico spedale del Bigallo con una giornata di studio e confronto sulle prospettive delle politiche educative e per l'infanzia.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa