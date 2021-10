Bricks in Florence Festival: torna la due giorni dedicata ai mattoncini Lego

Bricks in Florence Festival, costruttori in mostra. 6-7 novembre a Firenze

A tutti i fan del Lego! Sabato 6 e domenica 7 novembre torna al Tuscany Hall di Firenze il Bricks in Florence Festival, due giornate dedicate ai colorati mattoncini e ai suoi cultori, di tutte le età.

Decine di AFOL (Adult Fan of LEGO) provenienti da tutta Italia e dall’estero metteranno in mostra le loro creazioni, molte delle quali inedite, e saranno a disposizione per svelare i segreti delle proprie opere.

Non mancheranno la Galleria Giovani Costruttori, per dare in risalto la creatività di bambine e bambini; il concorso di Speed Building; i laboratori su LEGO® Mindstorms per avvicinare i ragazzi al mondo della programmazione e della robotica, e l’iniziativa Fairy Bricks per donare scatole Lego ai bambini ricoverati in strutture ospedaliere toscane.

E ancora, set, rarità, elementi sfusi e minifigure, abbigliamento, libri specializzati e tanto altro.

Scopri il programma sul sito www.toscanabricks.it e sulla pagina FB www.facebook.com/ToscanaBricks. Info tel. 055.6504112.

Orari: sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 9 alle 19. Biglietti e prevendite: fino a 5 anni l’ingresso è gratuito, ridotto 6 euro fino a 12 anni e soci Coop, intero 8 euro.

Prevendite nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804), alla biglietteria del Tuscany Hall e online su www.ticketone.it

Bricks in Florence Festival è organizzato da ToscanaBricks – Il Lego Users Group della Toscana - in collaborazione con Tuscany Hall.

Fonte: Ufficio Stampa