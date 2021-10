Sono già usciti i dati dei contagi per la giornata di oggi, martedì 26 ottobre. Per i dati dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio i dati sono in calo rispetto a ieri. Vediamoli

Zona Empolese Valdelsa 8 contagi

Gambassi Terme 1

Montespertoli 2

Capraia e Limite 1

Certaldo 1

Castelfiorentino 1

Fucecchio 1

Empoli 1

Zona comprensorio del cuoio 10 contagi

Castelfranco di Sotto 4

Montopoli in Val d'Arno 2

San Miniato 4

A breve i dati dell'Asl Centro