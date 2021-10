Bloccato dalla guardia giurata, tenta di prenderle la pistola: arrestato 29enne a Firenze

Un 29enne pakistano è stato arrestato ieri dalla polizia di Firenze per rapina impropria. Il giovane, in un supermercato in piazza Leopoldo a Firenze, ha superato le casse nascondendo merce rubata nei vestiti, tra cui biancheria e una bottiglia di superalcolici.

La mossa del giovane non è passata inosservata a un addetto alla sicurezza, che lo ha fermato e portato negli uffici del negozio, dove poi li ha raggiunti anche una guardia giurata. Mentre i tre erano in attesa dei poliziotti, il 29enne ha iniziato sferrare calci e poi ha provato a sfilare la pistola dalla fondina della guardia giurata.