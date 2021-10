I Consultant presenta il nuovo ICO HUB

Il 29 ottobre viene inaugurato ufficialmente l’ICO HUB: un nuovo centro di innovazione nel territorio dell’empolese valdelsa.

La struttura è stata realizzata da I Consultant, startup studio e web factory, con l’obiettivo di creare un polo nevralgico in grado di raccogliere competenze per portare innovazione nelle imprese.

L’ICO Hub è la nuova sede degli studi di I Consultant, oltre ad essere un coworking e un centro polifunzionale con un’aula formazione, uffici privati e numerosi servizi annessi alle postazioni di lavoro affittabili giornalmente e mensilmente.

Inoltre all’interno dell’HUB, grazie alla partnership con Simone Nucci (in foto), nascerà ICO HEALTH FIT, con l’intento di migliorare la salute della persona nell’ambiente di lavoro. Simone infatti programmerà piani di allenamento personalizzato per tutti gli utenti che gravitano nella struttura, con l’obiettivo di mettere al centro il benessere psico-fisico.

(foto Simone Nucci)

Così startupper e liberi professionisti possono trovare un luogo dove lavorare con numerosi comfort, in un ambiente super innovativo e sempre ricco di nuovi stimoli.

Stimoli che vengono messi a disposizione delle aziende del territorio, per crescere grazie e nel digitale.

L’evento di inaugurazione

Come detto l’inaugurazione ufficiale dell’ICO HUB è prevista per il 29 ottobre, dalle ore 17.30, in via dell’industria 10 a Montelupo Fiorentino. Durante la serata, oltre al consueto aperitivo di benvenuto, si svolgeranno numerose attività:

- Uno speech di Luca Bianconi, Business Coach e formatore, che parlerà della pianificazione degli obiettivi aziendali e personali;

- La presentazione del nuovo libro di Alessandro Cino, dal titolo “Vuoi fare una startup? Diventa pescatore”;

- Una visita della struttura e dei nuovi spazi;

- Una serie di interviste ed eventi collaterali che coinvolgono i partner ufficiali dell’evento e di I Consultant: Confcommercio Empoli, main partner strategico, Forma et labora e CF Prato Imprese.

La partecipazione è completamente gratuita e l’invito è aperto a tutte le aziende del territorio e non, che vogliono conoscere questa nuova struttura di spazi e competenze digitali.

"Quando siamo partiti tre anni fa volevamo arrivare a creare una struttura che potesse affiancare le imprese nel processo di digitalizzazione - dice Sara Ballerini, CEO di I Consultant - e l’ICO Hub è sicuramente un punto cruciale e strategico che ci potrà consentire di far entrare in sintonia nuove competenze digitali e imprese. In questi anni abbiamo fatto diversi passi: stretto nuove partnership con enti del territorio, realizzato numerosi progetti digitali, aumentato il personale e le collaborazioni con professionisti che hanno portato man mano valore aggiunto al nostro lavoro. Adesso mettiamo a disposizione anche degli spazi fisici per chiunque voglia far parte di un progetto di innovazione condiviso".

Appuntamento quindi fissato per venerdì 29 ottobre dalle 17.30 per scoprire i nuovi spazi di I Consultant.