Roberto Vecchioni a Scandicci per il patto con il Club Tenco

Roberto Vecchioni a Scandicci, prenotazioni dal 28 ottobre

Scandicci seconda casa dei giovani autori della musica italiana dopo Sanremo, grazie al patto tra il Comune di Scandicci, la Scuola di Musica e il Club Tenco. Questa nuova collaborazione, avviata la scorsa estate per Open City con il “Tenco ascolta” per le giovani band e il concerto di Morgan nel parco del Castello dell’Acciaiolo, si concretizzerà con seminari della Scuola di Musica di Scandicci dedicati a nuovi autori della musica italiana.

A sancire il patto tra Scandicci e il Club Tenco è Roberto Vecchioni, che lunedì 8 novembre 2021 alle 21 al Teatro Aurora di Scandicci (via San Bartolo in Tuto 1, ingresso libero con prenotazione da giovedì 28.10 su https://scandicci.ticka.it/) incontrerà il pubblico assieme al Presidente del Club Sergio Staino, al direttore artistico Sergio Secondiano Sacchi, al Sindaco Sandro Fallani e all’assessora alla Cultura Claudia Sereni, che a metà ottobre hanno partecipato alla quarantaquattresima edizione del premio Tenco all’Ariston di Sanremo.

L’incontro con il pubblico del cantautore, scrittore, paroliere ed insegnante Roberto Vecchioni, vincitore del premio Tenco nel 1983, è una delle quattro date italiane organizzate per la presentazione del suo libro “Lezioni di volo e di atterraggio”.

Nei prossimi mesi, grazie al patto tra il Club Tenco, il Comune di Scandicci, l’Accademia musicale italiana, le scuole cittadine, gli autori del Premio Tenco saranno alla scuola di Musica della nostra città per due seminari di formazione, uno centrato sulle parole per scrivere una canzone, ed il secondo su arrangiamento e tecniche di produzione. Sintesi di questi percorsi sarà un evento live, ovvero una restituzione del lavoro svolto tramite uno o più concerti dove i diretti partecipanti (o una selezione degli stessi) saranno i protagonisti come autori, compositori o strumentisti.

“Cosa lega Scandicci alla grande canzone italiana d'autore e al Teatro Ariston?”, dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni, “Sicuramente Sergio Staino, ‘signore di Scandicci’ e presidente del Club Tenco Premio Tenco, e la vitalità fertile della nostra città che mantiene ancora la bellezza autentica della provincia pur essendo il cuore della città metropolitana. Si apre così un sodalizio tra il Club Tenco, l'assessorato alla Cultura e la Scuola di Musica di Scandicci, che guarda al futuro della canzone italiana e punta a offrire nuove opportunità pubbliche per gli autori di domani”.

