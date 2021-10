Sardelli dirige l’Orchestra del Maggio a Tavarnelle

Federico Maria Sardelli, artista eclettico insignito dalla Regione Toscana del suo titolo più alto, il Gonfalone d’argento, sarà protagonista del concerto che la Chiesa di Santa Lucia al Borghetto di Tavarnelle ospiterà martedì 2 novembre alle ore 21. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino nell’ambito del Maggio Metropolitano 2021, in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle.

Tra i mille talenti che ne qualificano lo spessore culturale, come compositore, flautista, musicologo, pittore, incisore ed autore satirico, il territorio chiantigiano dove l’artista si esibisce per la prima volta farà spiccare quello di direttore d’orchestra alla guida dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Nel repertorio della serata, oltre alle musiche di Filtz (Sinfonia in Sol minore op. 2 n.2) e Mozart (Sinfonia n. 11 in re maggiore e Sinfonia n. 17 in sol maggiore) non poteva mancare uno dei compositori più amati da Federico Maria Sardelli, protagonista della rinascita musicale del teatro vivaldiano dei nostri tempi.

La serata si apre infatti con la Sinfonia avanti Il Bajazet di Antonio Vivaldi di cui sarà eseguita anche la Sinfonia avanti L’Olimpiade. La Chiesa di Santa Lucia al Borghetto è di origine medievale ed è nata come convento francescano. Il convento francescano sarebbe stato edificato dopo la visita di San Francesco d'Assisi in Valdipesa nel 1220, anche se la prima notizia documentata risale al 1278 ed è riportata in un testamento in cui la contessa Beatrice, figlia del conte Rodolfo degli Alberti di Capraia, donava 25 lire ai frati del Borghetto.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle normative anti Covid-19 con esibizione del Green Pass. Si consiglia di effettuale la prenotazione tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Barberino Tavarnelle al numero 055.8052324/245, maggiofiorentino.com, @maggiomusicale.

Federico Maria Sardelli è direttore principale dell'Accademia Barocca di Santa Cecilia e ospite del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro La Fenice, della Moscow State Chamber Orchestra e molte altre. Ha fondato nel 1984 l'orchestra barocca Modo Antiquo. Ha inciso più di quaranta dischi per Naïve, Deutsche Grammophon, Sony, Dynamic, Brilliant. Due volte nominée ai Grammy Awards (1997, 2000). Ha inciso le prime rappresentazioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. È membro dell'Istituto Vivaldi della Fondazione G. Cini di Venezia e responsabile del catalogo vivaldiano (RV). Numerosissime le sue pubblicazioni musicali e musicologiche per Bärenreiter, Ricordi, SPES, Fondazione G. Cini. Il suo romanzo L'affare Vivaldi (Sellerio) ha vinto il Premio Comisso per la Narrativa ed è diventato un bestseller, tradotto in molte lingue.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino