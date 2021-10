Tragedia in un'oliveta di Terricciola, 69enne trovato morto

Tragedia questo pomeriggio sulle colline di Terricciola dove un uomo è stato ritrovato privo di vita in una distesa di olivi. E' successo nel pomeriggio poco dopo le 16 quando l'uomo, F.R. 69enne di Pontedera, è stato trovato a terra incosciente.

Immediati i soccorsi giunti nell'oliveta, tra i quali un'automedica, un'ambulanza e le forze dell'ordine. Il medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, di cui non sono note le cause.