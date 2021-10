Auto a gas in fiamme nel Senese dopo l'incidente

Un'auto alimentata a gas ha preso fuoco ieri sera poco prima delle 22 sulla SS 408 di Siena a San Giovanni a Cerreto, nel comune di Castelnuovo Berardenga.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti per l'incendio scaturito a seguito dell'impatto della vettura con un albero, con il conducente che è stato soccorso da alcuni passanti, tra i quali un vigile del fuoco in pensione. L'uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118. È stata usata anche la schiuma antincendio per domare le fiamme.

Non è stato l'unico intervento della giornata di ieri. I vigili del fuoco erano a Mociano di Siena ieri pomeriggio per un'auto ribaltata. A bordo quattro persone a bordo, una delle quali rimasta incastrata all'interno. Tutti sono riusciti a uscire anche con l'aiuto dei vigili del fuoco e poi la persona incastrata è stata trasferita in pronto soccorso. Sul posto anche la polizia.