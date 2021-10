Unicoop vuole creare il primo bosco biosostenibile a Montopoli

"Abbraccia un albero, dai vita a un bosco" è il progetto di Unicoop Firenze in collaborazione con Pnat, Legambiente e Re Soil Foundation, che mira a creare a Montopoli in Val d'Arno, all'interno di un'area lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno precedentemente occupata da un allevamento intensivo, il primo bosco biosostenibile d’Italia realizzato su un ex terreno industriale. Il bosco sarà “bio”, in quanto incubatore di diversità naturalistica, e sarà sostenibile per l’assorbimento di anidride carbonica, ma anche perché sarà un modello funzionante di “polmone verde” con una proporzione tra costi e benefici della piantagione ripetibili nel tempo e nel territorio.

Il bosco nascerà grazie ad un importante contributo di Unicoop Firenze e alla raccolta fondi lanciata dalla Cooperativa. Si può contribuire alle casse dei Coop.Fi o sulla piattaforma Eppela, ma anche partecipando alle iniziative sul territorio come la cena che si terrà giovedì 4 novembre dalle 20 al Circolo Arci Pisanova, in via Frascani (costo 18 euro, bambini fino a 6 anni gratuito, prenotazione al 3351705752, green pass obbligatorio).

L'evento è promosso dalle sezioni Soci Coop Pisa e Cascina.

