Burger King cerca personale: open day a Empoli, Grosseto e Calenzano

Oggi, domani e venerdì (27, 28, 29 ottobre), dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i punti vendita Burger King di Calenzano, Empoli e Grosseto organizzeranno un Open Day finalizzato ad inserire nuovo personale.

Come spiega Daniele Monaco, direttore dei 15 punti vendita gestiti da Arranger Consulting, “si tratta di un’audizione aperta a tutti, finalizzata ad inserire energie nuove all’interno dei nostri ristoranti. Potranno partecipare tutti, raggiungendo il punto vendita di loro interesse negli orari prestabiliti e portando con sé il proprio curriculum”.

“La grande opportunità non riguarda soltanto il semplice inserimento in azienda, ma una formazione dedita ad accrescere le professionalità di tutti i ragazzi e le ragazze che assumeremo, seguendo le linee guida indicateci dalla Corporate”, spiega Monaco.

In tutto, il franchisee Burger King, ha l’intenzione di inserire circa 50 nuove professionalità con e senza esperienza. Le figure ricercate sono crew e manager: per i primi non è richiesta esperienza; per i secondi, invece, sono richieste esperienze pregresse nel medesimo settore e spiccate doti coordinamento e team building.