Coronavirus Empoli e Cuoio, 40 contagi

Nella mattina di oggi, mercoledì 27 ottobre, sono stati resi noti i contagi non solo per l'intera regione ma anche comune per comune. Andiamo a vedere i dati riguardanti l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio.

Zona Empolese Valdelsa 28 contagi

Certaldo 6

Cerreto Guidi 3

Montespertoli 3

Gambassi Terme 1

Empoli 9

Vinci 2

Capraia e Limite 1

Castelfiorentino 2

Montelupo Fiorentino 1

Zona comprensorio del cuoio 12 contagi

Castelfranco di Sotto 3

San Miniato 6

Montopoli in Val d'Arno 2

Santa Croce sull'Arno 1

A breve il bollettino Asl Centro

Fonte: Asl Toscana Centro