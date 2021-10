Crisi da Covid, a Vinci buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Arrivano i buoni spesa per i pacchi alimentari per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza Covid19. Il Comune di Vinci consegnerà i buoni a quattro associazioni che operano da tempo sul territorio (le parrocchie di Vinci e Vitolini, l’Organizzazione di Volontariato Albero della vita e la Misericordia di Empoli, sezione di Spicchio-Sovigliana) che confezioneranno i pacchi.

La domanda per ricevere i pacchi alimentari potrà essere presentata dalle famiglie residenti o domiciliate a Vinci (in caso di cittadinanza straniera occorre il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità). Hanno diritto al pacco alimentare le famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 (a causa ad esempio della perdita del lavoro e della sospensione delle attività con partita Iva) e quelle in “stato di bisogno”.

La domanda (che si scarica dal sito del Comune e si trova all’Ufficio relazioni con il pubblico) andrà presentata a uno dei centri di consegna dei pacchi alimentari: alla parrocchia di Vinci (Caritas) nei locali della Misericordia di Vinci il martedì dalle 16 alle 17, alla parrocchia di Vitolini nei locali della Caritas Vitolini, via Paolino Contardi (ex cinema della chiesa) il giovedì dalle 17 alle 18 (ogni quindici giorni), alla Misericordia di Spicchio Sovigliana, via C. Battisti il sabato dalle 15 alle 16.30 e all’ODV Albero della vita, via Filzi, il giovedì dalle 11 alle 12.30.

“E’ importante continuare a far sentire la vicinanza di tutta la comunità a quelle famiglie che stanno ancora affrontando le drammatiche conseguenze della crisi sanitaria - commenta Chiara Ciattini, assessore alle politiche sociali del Comune di Vinci - l’impegno dell’amministrazione continua e il nostro ringraziamento va a tutte le associazioni e ai volontari che non hanno fatto mai mancare il loro contributo e, tra gli altri servizi sociali, garantiscono anche la distribuzione dei pacchi alimentari”.

Fonte: Ufficio Stampa