Maggioranza a Casciana Terme Lari: "Fuoriuscita di Bosco e Mori passaggio doloroso ma inevitabile"

Nel nostro comunicato di settembre avevamo chiesto alla lista “Per una svolta in comune” che nell’interesse dei cittadini si facesse chiarezza sulle cose da fare e coerenza nel rispetto del programma di governo: il consiglio di ieri sera lo ha fatto; certo avremmo preferito un esito diverso ma il passaggio all’opposizione dell’ex assessora Bosco e del consigliere Mori appartenenti alla sinistra radicale per lo meno fa chiarezza fra chi vuole mantenere gli impegni presi con i cittadini e chi no.

La maggioranza, che sosteniamo convintamente, ha ribadito il si alla realizzazione della nuova scuola di Perignano, al rilancio delle Terme con l’individuazione di un socio privato che affianchi il Comune nella gestione apportando capitali e know-how, a lavorare per intercettare i fondi del PNRR per realizzare spazi aggregativi per la cittadinanza, riqualificare i nostri borghi, attuare un sistema di mobilità ciclabile e sostenibile, riqualificare gli impianti sportivi. In sostanza ha ribadito che vogliamo rispettare gli impegni presi con i cittadini.

Gli appartenenti a “Per una svolta in Comune” si sono presentati con un documento che voleva stravolgere in corso d’opera gli impegni assunti con i cittadini, cancellare il programma di mandato e trascinare il Sindaco e la Giunta alla sfiducia, fino al commissariamento, per mano della stessa Assessora che ne faceva parte.

Siamo certi che la nostra amministrazione continuerà ad impegnarsi sulle cose concrete per i cittadini lasciando a chi da ieri sera è all’opposizione gli insulti e la denigrazione dell’avversario come metodo di lotta politica.

Da oggi, dopo questo passaggio doloroso ma evidentemente inevitabile, si può e si deve ripartire ancora con maggiore slancio per la realizzazione del programma su cui l’amministrazione ha ricevuto la fiducia dai cittadini.

Pd-Psi Casciana Terme Lari