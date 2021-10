Multato perché porta rifiuti edili speciali senza autorizzazione

Un 52enne di Montale titolare di una società edile è stato multato dai carabinieri forestali di Ceppeto nella giornata di lunedì perché trasportava rifiuti speciali non pericolosi senza il formulario di identificazione.

L'uomo è stato fermato a Sesto Fiorentino in via Pasolini alla guida di un camion. Durante l'ispezione del mezzo è stato scoperto che il conducente e titolare dell'azienda era sprovvisto del prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, che risulta essere il requisito minimo per il trasporto. Sul mezzo erano stati caricati 2,6 quintali di materiali scarto da demolizione di varia natur a.