Scommettono con denaro frutto di evasione

Scommettevano online con denaro frutto di evasione fiscale, ma la guardia di finanza li ha scoperti. Il fatto è avvenuto nella zona dell'Amiata e i finanzieri di Chiusi sono entrati in azione.

Il volume delle giocate di due persone si scostava, infatti, dalla loro situazione reddituale ufficiale. Dopo le indagini, le fiamme gialle hanno interrogato i due per queste scommesse particolari: i due hanno ammesso che le somme erano superiore ai redditi dichiarati.

I militari hanno proceduto alla constatazione della violazione amministrativa relativa all’infedeltà dichiarativa, segnalando oltre 250mila euro, derivanti dalla corresponsione di emolumenti in nero, all’Agenzia delle Entrate competente per il recupero a tassazione delle imposte evase nei confronti dei due giocatori. Analoga segnalazione è stata avanzata nei confronti dell’impresa che ha corrisposto il surplus non dichiarato.